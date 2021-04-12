Капитан «Зенита» Матеуш Понитка 12 апреля в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Панатинаикоса».

«Матч с «Панатинаикосом» для нас — это финал Евролиги. Последняя игра регулярного сезона этого турнира и шанс для нас достичь желанной цели — выйти в плей-офф. Нам удалось немного восстановиться после встречи с «Маккаби» в пятницу. Сейчас у нас есть время, что подготовиться план на игру против «Панатинаикоса» и попытаться воплотить его в жизнь в понедельник», — заявил Понитка.

Матч «Зенит» — «Панатинаикос» состоится в понедельник, 12 апреля. Начало — в 20.00 (мск). В случае победы питерский клуб пробьется в плей-офф Евролиги, куда уже ранее оформил себе путевку ЦСКА.