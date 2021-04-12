Разыгрывающий «Зенита» Пангос назвал главную цель команды на матч с «Панатинаикосом»

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос 12 апреля в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Панатинаикоса».

«Панатинаикос» — действительно хорошая команда, у них в составе много талантливых игроков, так что мы должны быть готовы к их приезду. Они играют без давления, будут играть свободно и раскованно, так что нам необходимо играть интенсивно с первых минут. Атмосфера в команде отличная. Мы рады тому, как сейчас играем, но знаем, что наша работа ещё далека от завершения. Нам необходимо продолжить в том же духе и выиграть этот матч", — сказал Пангос.

Матч «Зенит» — «Панатинаикос» состоится в понедельник, 12 апреля. Начало — в 20.00 (мск). В случае победы питерский клуб пробьется в плей-офф Евролиги, куда уже ранее оформил себе путевку ЦСКА.