Тренер «Зенита» Паскуаль рассказал о сильных сторонах «Панатинаикоса» перед матчем Евролиги

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль 12 апреля в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Панатинаикоса».

«Панатинаикос», возможно, самая габаритная команда турнира. Они превосходят нас в росте на всех позициях, возможно, поэтому они — вторая лучшая команда Евролиги по подборам в нападении. Это — один из примеров их качества. Они используют свои габариты в тактике как в защите, так и в нападении. «Панатинаикос» — неудобный соперник. Это историческая команда, один из грандов турнира, а после того, как у них не получилось попасть в плей-офф в этом сезоне, все знают, что фокус будет на этой игре", — заявил Паскуаль.

Матч «Зенит» — «Панатинаикос» состоится в понедельник, 12 апреля. Начало — в 20.00 (мск). В случае победы питерский клуб пробьется в плей-офф Евролиги, куда уже ранее оформил себе путевку ЦСКА.