«Реал» нанес поражение «Фенербахче» в гостях, «Милан» проиграл «Баварии»
«Реал» победил «Фенербахче» в гостевом матче 37-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 74:69.
В других матчах «Олимпиакос» на выезде обыграл «Хапоэль Т-А» (89:85), «Милан» дома проиграл «Баварии» (84:94), «Валенсия» на своем паркете одержала победу над «Панатинаикосом» (102:84), а «Париж» в домашнем матче выиграл у «Маккаби Т-А» (113:80).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Хапоэль Т-А» (Израиль) — «Олимпиакос» (Греция) — 85:89 (18:22, 30:29, 19:22, 18:16)
Х: Блэйкини (16 очков), Брайант (15), Мичич (14)
О: Дорси (23), Питерс (11), Везенков (10)
«Фенербахче» (Турция) — «Реал» (Испания) — 69:74 (21:19, 13:21, 24:14, 11:20)
Ф: Бостон (21), Мелли (15), Хортон-Такер (11)
Р: Кампаццо (15), Лайлз (12), Таварес (12)
«Милан» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 84:94 (20:20, 14:32, 21:22, 29:20)
М: Шилдс (14), Брукс (13), Риччи (11)
Б: Обст (19), Димитриевич (15), Да Силва (12)
«Валенсия» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 102:84 (27:23, 29:24, 26:22, 20:15)
В: Монтеро (22), Реверс (16), Бадио (14)
П: Хейс (19), Осман (16), Слукас (10)
«Париж» (Франция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 113:80 (41:24, 20:14, 32:20, 20:22)
П: Робинсон (25), Эррера (16), Докосси (14)
М: Уокер (16), Сантос (13), Ханкинс (12)