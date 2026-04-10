«Реал» нанес поражение «Фенербахче» в гостях, «Милан» проиграл «Баварии»

«Реал» победил «Фенербахче» в гостевом матче 37-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 74:69.

В других матчах «Олимпиакос» на выезде обыграл «Хапоэль Т-А» (89:85), «Милан» дома проиграл «Баварии» (84:94), «Валенсия» на своем паркете одержала победу над «Панатинаикосом» (102:84), а «Париж» в домашнем матче выиграл у «Маккаби Т-А» (113:80).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Хапоэль Т-А» (Израиль) — «Олимпиакос» (Греция) — 85:89 (18:22, 30:29, 19:22, 18:16)

Х: Блэйкини (16 очков), Брайант (15), Мичич (14)

О: Дорси (23), Питерс (11), Везенков (10)

«Фенербахче» (Турция) — «Реал» (Испания) — 69:74 (21:19, 13:21, 24:14, 11:20)

Ф: Бостон (21), Мелли (15), Хортон-Такер (11)

Р: Кампаццо (15), Лайлз (12), Таварес (12)

«Милан» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 84:94 (20:20, 14:32, 21:22, 29:20)

М: Шилдс (14), Брукс (13), Риччи (11)

Б: Обст (19), Димитриевич (15), Да Силва (12)

«Валенсия» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 102:84 (27:23, 29:24, 26:22, 20:15)

В: Монтеро (22), Реверс (16), Бадио (14)

П: Хейс (19), Осман (16), Слукас (10)

«Париж» (Франция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 113:80 (41:24, 20:14, 32:20, 20:22)

П: Робинсон (25), Эррера (16), Докосси (14)

М: Уокер (16), Сантос (13), Ханкинс (12)

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