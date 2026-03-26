«Црвена Звезда» в овертайме обыграла «Басконию»

«Црвена Звезда» переиграла «Басконию» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 108:100 ОТ. Игра проходила в Испании на араене «Фернандо Буэса».

Разыгрывающий защитник испанской команды Трент Форрест набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.

«Црвена Звезда» с результатом 19-14 занимает 9-е место в турнирной таблице. «Баскония» идет на 19-й строчке — 9-24.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 100:108 ОТ (27:28, 25:14, 15:24, 24:25, 9:17)

Б: Форрест (31), Луваву-Кабарро (21), Фриш (15).

Ц: Монеке (22), Нвора (20), Батлер (19), Оджелей (15).