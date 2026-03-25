«Бавария» проиграла «Жальгирису», «Реал» победил «Хапоэль»
Во вторник, 24 марта, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Фенербахче» (Турция) — 94:89 (25:20, 32:23, 15:23, 22:23)
«Жальгирис» (Литва) — «Бавария» (Германия) — 78:71 (18:18, 16:20, 29:19, 15:14)
«Монако» (Франция) — «Милан» (Италия) — 90:85 (13:25, 32:23, 18:25, 27:12)
«Дубай» (ОАЭ) — «Панатинаикос» (Греция) — 104:107 (26:25, 24:22, 25:34, 29:26)
«Барселона» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 78:71 (19:15, 23:15, 15:24, 21:17)
«Валенсия» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 85:84 (25:23, 17:27, 25:19, 18:15)
«Партизан» (Сербия) — АСВЕЛ (Франция) — 79:78 (14:24, 22:8, 23:25, 20:21)
«Реал» (Испания) — «Хапоэль Т-А» (Израиль) — 92:83 (24:19, 21:16, 26:25, 21:23)
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