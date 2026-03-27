Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Евролига

27 марта, 00:50

«Реал» переиграл «Эфес»

Евгений Козинов
Корреспондент

В четверг, 26 марта, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Маккаби» в овертайме победил «Дубай» (104:100 ОТ), «Бавария» выиграла у АСВЕЛ (93:83), «Милан» переиграл «Виртус» (103:87), «Реал» одержал победу над «Эфесом» (82:71).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Дубай» (ОАЭ) — 104:100 ОТ (18:17, 23:28, 22:25, 25:18, 16:12)

М: Кларк (23 + 10 передач), Бриссетт (19), Хорд (15), Соркин (14).

Д: Райт (26), Кабенгеле (24), Бэйкон (16), Петрушев (11).

«Бавария» (Германия) — АСВЕЛ (Франция) — 93:83 (19:18, 20:24, 25:21, 29:20)

Б: Джессап (19), Обст (15), Маккормак (13), Рэтан-Мэйс (12).

А: Траоре (16), Эртель (13 + 10 передач), Ангола (11).

«Милан» (Италия) — «Виртус Б» (Италия) — 103:87 (32:19, 25:30, 22:17, 24:21)

М: Ледэй (19), Эллис (18), Букер (14), Гудурич (11), Нибо (11).

В: Ньянг (15), Морган (14), Диуф (14), Олстон (10).

«Реал» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 82:71 (11:21, 31:12, 18:20, 22:18)

Р: Лайлс (14), Хезоня (12), Дек (11), Кампаццо (10), Тавареш (10).

Э: Лойд (21), Дозьер (11), Османи (10).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК Анадолу Эфес
БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Виртус
БК Дубай
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Реал
Евролига
Читайте также
Пошел в магазин и не вернулся. Вратарь сборной Украины по хоккею Захарченко подпал под мобилизацию ВСУ
Польша рассекретит все поставки оружия Украине с 2022 года и проверит утечки
Что произошло за неделю с 29 июня по 5 июля. Главное
ЧМ-2026: Кабо-Верде едва не выбило Аргентину, болельщики в ярости от судей, Египет прошел Австралию, Колумбия ценой травмы Кордобы придушила Гану
Крупные российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам
Рыбакина и Свентек выбыли с Уимблдона
Популярное видео
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Црвена Звезда» в овертайме обыграла «Басконию»

«Барселона» в овертайме обыграла «Црвену Звезду»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости