«Реал» переиграл «Эфес»

В четверг, 26 марта, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Маккаби» в овертайме победил «Дубай» (104:100 ОТ), «Бавария» выиграла у АСВЕЛ (93:83), «Милан» переиграл «Виртус» (103:87), «Реал» одержал победу над «Эфесом» (82:71).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Дубай» (ОАЭ) — 104:100 ОТ (18:17, 23:28, 22:25, 25:18, 16:12)

М: Кларк (23 + 10 передач), Бриссетт (19), Хорд (15), Соркин (14).

Д: Райт (26), Кабенгеле (24), Бэйкон (16), Петрушев (11).

«Бавария» (Германия) — АСВЕЛ (Франция) — 93:83 (19:18, 20:24, 25:21, 29:20)

Б: Джессап (19), Обст (15), Маккормак (13), Рэтан-Мэйс (12).

А: Траоре (16), Эртель (13 + 10 передач), Ангола (11).

«Милан» (Италия) — «Виртус Б» (Италия) — 103:87 (32:19, 25:30, 22:17, 24:21)

М: Ледэй (19), Эллис (18), Букер (14), Гудурич (11), Нибо (11).

В: Ньянг (15), Морган (14), Диуф (14), Олстон (10).

«Реал» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 82:71 (11:21, 31:12, 18:20, 22:18)

Р: Лайлс (14), Хезоня (12), Дек (11), Кампаццо (10), Тавареш (10).

Э: Лойд (21), Дозьер (11), Османи (10).