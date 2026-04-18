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18 апреля, 00:21

«Барселона» крупно обыграла «Баварию» и вышла в плей-ин Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент

В пятницу, 17 апреля, состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата Евролиги.

«Жальгирис» выиграл у «Парижа» (85:79), «Монако» победил «Хапоэль» (105:85), «Дубай» проиграл «Валенсии» (85:95), «Панатинаикос» одержал победу над «Эфесом» (91:62), «Барселона» обыграла «Баварию» (95:69).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Париж» (Франция) — 85:79 (26:28, 27:17, 15:16, 17:18)

Ж: Франсиско (21), Ло (21), Райт (16 + 18 подборов).

П: Робинсон (17), Стивенс (16), Ифи (14).

«Монако» (Франция) — «Хапоэль Т-А» (Израиль) — 105:85 (27:17, 31:24, 25:20, 22:24)

М: Блоссомгейм (30), Джеймс (20), Диалло (11), Стразель (11), Тайс (11).

Х: Джонс (17 + 10 передач), Отуру (14 + 11 подборов), Малкольм (13), Брайант (11).

«Дубай» (ОАЭ) — «Валенсия» (Испания) — 85:95 (19:24, 28:21, 20:34, 18:16)

Д: Муса (21), Бертанс (17), Петрушев (10).

В: Бадио (20), Томпсон (13), Прадилья (11).

«Панатинаикос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 97:62 (20:16, 25:22, 26:5, 26:19)

П: Рогавопулос (24), Нанн (18), Лессор (14), Фарид (14).

Э: Лойд (15), Хазер (13), Мутаф (10).

«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 95:69 (20:19, 22:12, 26:17, 27:21)

Бар: Клайберн (22), Брисуэла (16), Фалль (14 + 12 подборов), Веселы (11).

Бав: Майк (17), Димитриевич (15), Рэтан-Мэйс (8).

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Баскетбол
БК Анадолу Эфес
БК Бавария
БК Барселона
БК Дубай
БК Жальгирис
БК Монако
БК Панатинаикос
БК Хапоэль (Тель-Авив)
БК Валенсия
Евролига
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