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Генменеджер «Нижнего Новгорода»: «Команда подошла к «Финалу восьми» не в лучшей форме»

22:05
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Генеральный менеджер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей Панов считает, что команда находилась не в лучшей форме на момент старта «Финала восьми» Лиги чемпионов.

«Пик спортивной формы команды пришелся на игры топ-16 Лиги чемпионов, когда мы выиграли четыре игры подряд и за два тура до окончания соревнований обеспечили себе попадание в «Финал восьми». В это же время показали хороший результат в Единой лиге ВТБ. Конец января, февраль, начало марта мы провели очень плодотворно и, конечно, после этого наступил определенный спад. Ребята были перегружены, пошли травмы, и к «Финалу восьми» команда подошла не в лучшей форме, это объективные обстоятельства», — цитирует Панова ТАСС.

Вчера, 5 мая, «Нижний Новгород» уступил испанской «Сарагосе» со счетом 78:86 и выбыл из турнира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11319881

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