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«Сан-Пабло Бургос» — победитель баскетбольной Лиги чемпионов

21:10
«Сан-Пабло Бургос» — победитель Лиги чемпионов. Фото Twitter
«Сан-Пабло Бургос» — победитель Лиги чемпионов. Фото Twitter
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В решающем матче «Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов испанский «Сан-Пабло Бургос» одолел турецкую «Каршияку» — 64:59.

В матче за третье место «Сарагоса» обыграла «Страсбур» — 89:77. Напомним, испанский клуб в 1/4 финала выбил из борьбы «Нижний Новгород».

«Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов прошел в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный». За главный трофей также боролись «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Тенерифе» (Испания) и «Каршияка» (Турция).

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