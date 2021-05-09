«Сан-Пабло Бургос» — победитель баскетбольной Лиги чемпионов
21:10
В решающем матче «Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов испанский «Сан-Пабло Бургос» одолел турецкую «Каршияку» — 64:59.
В матче за третье место «Сарагоса» обыграла «Страсбур» — 89:77. Напомним, испанский клуб в 1/4 финала выбил из борьбы «Нижний Новгород».
«Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов прошел в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный». За главный трофей также боролись «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Тенерифе» (Испания) и «Каршияка» (Турция).
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