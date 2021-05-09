В решающем матче «Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов испанский «Сан-Пабло Бургос» одолел турецкую «Каршияку» — 64:59.

NO EST?S SO?ANDO, ESTE ES EL P**O HEREDA SAN PABLO BURGOS Y ES CAMPE?N OTRA VEZ pic.twitter.com/LjH7UAVfXt — Hereda San Pablo Burgos (@SanPabloBurgos) May 9, 2021

В матче за третье место «Сарагоса» обыграла «Страсбур» — 89:77. Напомним, испанский клуб в 1/4 финала выбил из борьбы «Нижний Новгород».

«Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов прошел в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный». За главный трофей также боролись «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Тенерифе» (Испания) и «Каршияка» (Турция).