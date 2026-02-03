Отец Тюкавина — о схожести с сыном: «Путают с братом. Ювелирная работа!»

Отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Александр Тюкавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о схожести с сыном.

— Кого больше узнают, когда вы ходите по улицам?

— Если бы мы шли в Архангельске или в каком-то другом городе, где хоккей с мячом на первом месте, больше бы узнавали меня. В Москве, безусловно, Костю.

— Фотографируются с ним?

— Да, а я уж заодно. В аэропорту на паспортном контроле порой видят фамилию и спрашивают: «А вы случайно не папа Кости Тюкавина?» Он самый. Начинают вспоминать: «А вы же тоже вроде спортсмен». Ну, был когда-то (смеется). Где-то кто-то узнает. Приятно всегда: фото, автограф — пусть даже и за счет Кости в каких-то ситуациях. По крайней мере помнят.

— Поразился, насколько сильно вы с Константином похожи, даже смех одинаковый.

— Ювелирная работа, видимо! Не знаю, как так получилось. Некоторые даже путают, говорят мне: «Как вы похожи на брата». Отвечаю: «Это мой сын!» Это мне, конечно, льстит.