Хоккеисту «Старта» коньком перерезали бедренную артерию в матче по бенди

Защитник «Старта» Сергей Филатов получил резаную рану бедра с повреждением артерии в матче чемпионата России по хоккею с мячом, сообщает пресс-служба клуба.

«Предварительный диагноз: резаная рана средней трети бедра с повреждением бедренной артерии. Состояние стабильное. Сергей в сознании. Фельдшеры скорой помощи остановили кровотечение и начали восполнять кровопотерю. Сейчас Сергей в больнице, в операционной», — говорится в сообщении.

Филатов получил порез после столкновения со своим одноклубником на 29-й минуте матча плей-офф против «Енисея» (5:10). Врачи наложили жгут и повязку на поврежденную ногу игрока и увезли его в больницу.

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