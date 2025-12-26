Семикратный чемпион мира Иванушкин стал первым вице-президентом ФХМР

Евгений Иванушкин избран первым вице-президентом Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), сообщает пресс-служба организации.

Данное решение было принято на отчетно-выборной конференции организации. Пост вице-президента займет заслуженный тренер России Сергей Мяус.

46-летний Иванушкин является семикратным чемпионом мира, также в его активе пять серебряных наград мировых первенств. Кроме того, он семь раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны, четыре раза — обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка мира.