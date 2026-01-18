В FIB заявили о готовности обсуждать допуск российских юниоров

Исполком Международной федерации хоккея с мячом (FIB) готов рассматривать вопрос допуска к международным соревнованиям российских юниоров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея с мячом России.

«Международная федерация остается твердо привержена основополагающим принципам олимпийского движения и подтверждает, что открыта и будет оставаться открытой для своих членов», — говорится в сообщении.

Очередное заседание исполкома состоялось 16 января.

В 2022 году FIB после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) решила отстранить все российские команды от участия в международных соревнованиях.

11 декабря исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.