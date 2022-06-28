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Сегодня, 19:38

В «Ред Булл» расторгли контракт с эстонским гонщиком после скандала

Иван Шитик
Корреспондент
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Австрийская команда «Ред Булл» 28 июня на официальном сайте объявила, что прекращает сотрудничество с эстонским гонщиком молодежной программы Юри Випсом.

Команда провела расследования скандального инцидента с участием пилота. После этого «Ред Булл» расторг контракт с Випсом в качестве тестового и резервного пилота.

«Команда не одобряет никакие формы расизма», — говорится в заявлении гоночного коллектива.

Ранее Випс использовал слово на букву н на игровом стриме. После этого команда отстранила гонщика на время проведения расследования.

Команда Hitech Grand Prix, за которую Випс выступал в «Формуле-2», пока это не прокомментировала и не объявила, кто может заменить эстонца на этапе в Сильверстоуне и в остальных гонках сезона.

Юри Випс. Эстонского гонщика со скандалом выгоняют из «Ред Булл» за расизм

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