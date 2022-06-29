Окон выразил Хэмилтону поддержку на фоне скандала с расистскими высказываниями Пике

Пилот «Альпин» Эстебан Окон поддержал гонщика Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), который подвергся расистскому оскорблению со стороны трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике.

«Любым проявлениям расизма или дискриминации нет места в нашем спорте и нашем обществе. Хватит. Я много лет работаю и провожу время с Льюисом и знаю, что он за человек. Он всегда ведет себя искренне и уважительно по отношению к тем, кто рядом с ним. Он очень много сделал для «Формулы-1» и на трассах, и за их пределами.

Мы гордимся тем, что он находится в первых рядах среди тех, кто борется за разнообразие в автоспорте. Я поддерживаю Льюиса и его непрерывные усилия в попытках сделать спорт, который мы любим, лучшим местом для всех», — написал Окон у себя в Twitter.

В одном из интервью Пике прокомментировал столкновение Хэмилтона и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на «Гран-при Великобритании» в 2021 году. 69-летний бразилец использовал в адрес британца слово «негиньо», который считается расистским оскорблением, если употребляется не в отношении близких друзей.