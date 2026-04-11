Синнер — об отношениях с Расселлом: «Мы хорошие друзья, поддерживаем друг друга»

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своих отношениях с гонщиком «Формулы-1» Джорджем Расселлом.

Ранее пилот «Мерседес» посетил матч второй ракетки мира против канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:4) в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

«Мы хорошие друзья, и мне было приятно, что он находился в моей ложе. Когда я поехал на Гран-при, он пригласил меня в свою ложу. Мы больше похожи на хороших друзей, мы поддерживаем друг друга», — заявил Синнер на пресс-конференции.

В полуфинале «мастерса» в Монте-Карло Синнер сыграет с немцем Александром Зверевым. Матч пройдет в субботу, 11 апреля.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max