В «Мерседесе» не будут ждать решения Хэмилтона о контракте 8 месяцев

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал слова Льюиса Хэмилтона о том, что он определится с будущим в «Формуле-1» позднее.

«Я хочу продолжить дискуссии о том, кто будет выступать за «Мерседес», но мы не хотим ждать января, чтобы подтвердить пару пилотов. С Валттери мы на постоянной основе подтверждаем контракты летом, это дает пилоту некоторое умиротворение и помогает сконцентрироваться на работе.

Мы не сомневаемся в Валттери и Хэмилтоне, но, очевидно, что обсуждения будут идти и не до января следующего года», – цитирует Вольфа GrandPX.news.

Ранее Хэмилтон в ответ на вопрос о завершении карьеры после сезона-2021 заявил, что планирует определиться со своим будущим в ближайшие восемь месяцев, так как сейчас не готов дать точный ответ.

Льюис Хэмилтон – семикратный чемпион мира «Формулы-1». Текущий контракт 36-летнего гонщика с «Мерседес» действует до конца сезона-2021.

Первый этап нового сезона «Королевских гонок» проходит в Бахрейне с 26 по 28 марта.