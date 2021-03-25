Хэмилтон заявил, что не думает о завершении карьеры после окончания сезона-2021

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением о возможном завершении карьеры гонщика по окончании сезона-2021, если выиграет чемпионский титул.

«У меня нет ощущения, что я нахожусь в конце пути. Но да, в ближайшие восемь месяцев мне предстоит выяснить, готов ли я остановиться или нет. Лично я не думаю, что уйду, но загадывать не стоит.

Перед каждым сезоном существует фактор неизвестности, но да, обычно мы чаще подходили к старту сезона, более уверенными в своей машине. Вообще для нас это очень волнительный момент. В данный момент мы не являемся быстрейшей командой. И вопрос в том, сможем ли мы работать сообща, объединиться и достичь желаемого?

Лично я с большим волнением жду этого испытания. То, что нескольким командам удалось так приблизиться – это здорово, в первую очередь для болельщиков», – рассказал Хэмилтон Racefans.net

Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира «Формулы-1». Текущий контракт 36-летнего гонщика с «Мерседес» действует до конца сезона-2021.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.