Сайнс отметил преимущество «Мерседес» и «Ред Булла» по итогам пятничных практик «Гран-при Бахрейна»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценил свое выступление в пятничных сессиях свободных заездов «Гран-при Бахрейна» и отметил скорость «Мерседеса» и «Ред Булла».

«Первая практика прошла для меня в целом нормально, потом изменились погодные условия и ветер, которые повлияли на состояние трассы во второй практике. Из-за этого машины балансировали на грани, сократились разрывы в пелотоне. Я думаю, что о результатах лучше всего говорят результаты на длинной дистанции, по которым четко видно преимущество «Мерседеса» и «Ред Булла» над остальными», — цитирует Crash Сайнса.

«Гран-при Бахрейна» проходит с 26 по 28 марта. Сегодня, 27 марта состоится квалификация, начало — в 18.00 (мск).