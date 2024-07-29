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Вольфф: «Мерседес» допустил ошибку и может только извиниться перед Расселлом»

Алина Савинова
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф прокомментировал дисквалификацию пилота команды Джорджа Расселла на «Гран-при Бельгии».

26-летний британец 28 июля выиграл этап в Спа, однако после гонки он был дисквалифицирован за недовес машины на 1,5 кг. Первое место перешло партнеру Расселла по команде Льюису Хэмилтону. Вторым стал Оскар Пиастри из «Макларен», тройку лидеров замкнул гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

«Мы должны принять эту дисквалификацию. Мы явно допустили ошибку. Нам нужно проанализировать ситуацию и понять, что пошло не так. Потеря дубля огорчает, мы можем только извиниться перед Джорджем, который провел очень сильную гонку. Льюис поднялся на первую строчку. Он был быстрейшим среди тех, у кого была стратегия с двумя пит-стопами, и заслужил победу», — приводит пресс-служба «Мерседес» слова Вольффа.

На данный момент Расселл с 116 очками располагается на 8-м месте в личном зачете пилотов, у Хэмилтона 150 баллов и 6-я позиция. Лидером турнирной таблицы является Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (277). В Кубке конструкторов «Мерседес» идет на четвертом месте (266), уступая «Феррари» (345), «Макларен» (366) и «Ред Булл» (408).

 

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Тото Вольфф
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