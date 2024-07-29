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Леклер — о дисквалификации Расселла после гонки в Бельгии: «Это прискорбно»

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что думает о третьем месте на «Гран-при Бельгии» после дисквалификации Джорджа Расселла из «Мерседес».

26-летний британец 28 июля выиграл этап в Спа, однако после гонки был дисквалифицирован за недовес машины на 1,5 кг. Первое место перешло к партнеру Расселла по команде Льюису Хэмилтону. Вторым стал Оскар Пиастри из «Макларен», тройку лидеров замкнул Леклер.

«Разумеется, никто не хочет попадать на подиум благодаря дисквалификации одного из коллег. В «Мерседес» невероятно провели гонку. Разница в весе явно не была главной причиной, которая позволила Расселлу победить. Они выиграли, потому что были более сильной командой», — приводит CRASH слова Леклера.

Монегаск отметил, что в таких случаях трудно сделать исключение и дисквалификация Расселла вполне объяснима.

«Это прискорбно, потому что он проделал потрясающую работу, как и «Мерседес», но это часть гонок», — добавил он.

Позже в «Мерседес» признали ошибку и извинились перед Расселлом за то, что его болид оказался легче лимита.

Источник: CRASH
Формула-1
Джордж Расселл
Шарль Леклер
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