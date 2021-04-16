Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин поделился впечатлениями от первого дня «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Думаю, мы провели положительный день. Я многое узнал о машине. Мы сделали еще один хороший шаг вперед в понимании того, какой машиной я хочу управлять. У меня был хороший круг в первой практике, я доволен симуляцией квалификации. Потом я ошибся, но это уже никак не изменить. В любом случае, первая и вторая практики были больше позитивными для нас. Этап движется дальше, нам тоже нужно продолжать продвигаться вперед», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Мазепина.

Сегодня, 16 апреля Мазепин занял 18-е место в первой практике «Гран-при Эмилии-Романьи» и показал худший, 20-й результат во второй практике. В конце первой сессии свободных заездов россиянин попал в аварию, из-за которой ему заменили коробку передач.