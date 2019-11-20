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Росберг назвал тройку лучших гонщиков «Формулы-1»

16:37
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Бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг назвал тройку лучших гонщиков «Формулы-1». В нее не попали пилоты «Феррари».

- Сайнс заканчивает невероятный сезон, — цитирует Росберга Motorsport — Я всегда говорил, что он входит в четверку лучших гонщиков года вместе с Леклером. В этой четверке Леклер, Сайнс, Ферстаппен и Хэмилтон.

После последней гонки я бы, возможно, поставил Хэмилтона на первое место. Пожалуй, он слегка впереди Ферстаппена. Но Сайнс теперь третий — прямо перед Леклером. Он провел потрясающий сезон, заработал много очков для «Макларена». Он проделал совершенно фантастическую работу.

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