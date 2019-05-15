Организаторы "Гран-при России" назвали имена музыкальных исполнителей, которые выступят на гонке

Алексей Титов, генеральный директор компании "Росгонки", которая проводит этап "Формулы-1" в России, на встрече с журналистами в Сочи заявил, что "Гран-при России" – лучший в календаре по доступности.

– В этом году за дни проведения "Формулы-1" планируется 150 тысяч посещений автодрома. Мы увеличили период продажи билетов, начинаем их раньше. Российский этап – самый доступный в мире, наш билет с допуском на три дня в зоне свободного размещения – самый дешевый в календаре. Это дает нам основания говорить, что мы делаем автоспорт ближе к массовому зрителю.

В этом году мы планируем широкую культурную программу. Это будет настоящий фестиваль драйва и скорости. Дрифт, мотошоу, авиашоу, выставка классических автомобилей. Будет много музыки, рок-исполнителей. Одного из них мы уже можем назвать. Это очень крутая группа "Мумий-тролль", которая нравится миллионам. (Дмитрий Кузнецов)