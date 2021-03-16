Экс-пилот «Формулы-1» считает «Ред Булл» фаворитом сезона-2021

Бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер поделился мнением о том, насколько готовы команды после предсезонных тестов в Бахрейне.

«Для «Мерседеса» тесты сложились очень тяжело. Хэмилтону, как показалось, было совсем некомфортно за рулем болида. А у «Ред Булл» все было наоборот. Их машина стала намного стабильнее по сравнению с болидом, который был в 2020 году. Задняя часть ведёт себя очень спокойно, что непривычно.

Такая стабильность должна сильно помочь Серхио Пересу, он будет чувствовать себя намного увереннее, чем в свое время Албон и Гасли. В конечном итоге, это усилит давление на Ферстаппена.

«Ред Булл» начинает новый сезон в качестве фаворита. «Мерседес» тоже будет в лидерах, на тестах они явно скрывали информацию. Но даже с учетом этого видно, что пилотам «Мерседеса» некомфортно в новой машине, а Ферстаппен за рулем своего болида просто летает", — сказал Палмер в подкасте на официальном сайте «Формулы-1».

Предсезонные тесты в Бахрейне проходили с 12 по 14 марта. Лучшее время по результатам трех дней показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым стал пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, третьим — Карлос Сайнс из «Феррари». Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял пятое место.

Первый этап «Гран-при» сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.