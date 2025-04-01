Хюлькенберг: «Сузука — это особенная трасса, где ты по-настоящему ощущаешь мощь «Формулы 1»

Пилот «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями о трассе Сузука перед «Гран-при Японии».

«Сузука — это особенная трасса, где ты по-настоящему ощущаешь мощь «Формулы 1». Она сочетает высокие скорости с техничными секциями, требуя от пилота полной концентрации. Когда удается сделать идеальный круг — это непередаваемое чувство. Я всегда с особым трепетом возвращаюсь сюда, тем более что японские фанаты создают неповторимую атмосферу.

Что касается нашего старта сезона — мы уже выявили ключевые направления для работы. Полученный опыт поможет нам сделать шаг вперед и бороться за стабильные результаты», — рассказал немец командной пресс-службе.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.