Перес заявил, что раздумывает о возвращении в «Формулу-1» в 2026 году

Бывший пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что рассматривает вариант с возвращением в «Формулу-1» в сезоне-2026.

«Если я найду проект, который замотивирует меня полноценно вернуться, в котором будут верить в меня, мой опыт и мои умения, то будет очень привлекательно согласиться. Поэтому я дал себе как минимум полгода, чтобы рассмотреть все варианты и принять решение насчет того, что я буду делать дальше. Есть несколько интересных проектов. Некоторые команды общались со мной еще с конца прошлого года. Теперь начался новый сезон, так что некоторые моменты станут яснее в ближайшие месяцы.

Как только у меня на столе будут все варианты, я приму решение. Очевидно только одно — я вернусь, если увижу интересный проект, от участия в котором я буду получать удовольствие. Я провел много лет в «Формуле-1». Как только ты останавливаешься, то понимаешь, что приходится жертвовать многим ради того, чтобы оставаться в спорте. Поэтому мне нужна мотивация», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Переса.

Перес был пилотом «Формулы-1» с 2011 по 2024 год. Помимо «Ред Булл», он выступал за «Заубер», «Макларен», «Форс Индию» и «Рейсинг Пойнт».

За всю карьеру мексиканец выиграл 6 гонок. Лучшим результатом спортсмена в личном зачете было второе место в сезоне-2023.

В сезоне-2024 Перес занял восьмое место в личном зачете «Формулы-1», а его партнер по команде Макс Ферстаппен стал чемпионом.