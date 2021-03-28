Перес взял на себя вину за вылет во втором сегменте квалификации

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес оценил свое выступление в квалификации «Гран-при Бахрейна». Он занял 11-е место.

«Поздравляю Макса и команду с поул-позицией, это идеальный способ начать сезон, — цитирует Переса Autosport. — Конечно, я не думал, что квалифицируюсь только 11-м. С другой стороны, мы прогрессируем, и я сделал шаг вперед между третьей тренировкой и квалификацией, но этого было недостаточно.

Мы поступили совершенно верно, попытавшись пройти в третий сегмент на шинах Medium, но, к сожалению, я не проехал так быстро, как должен был. В 13-м повороте я вышел широко и потерял пару десятых, и этого хватило, чтобы выбить меня из квалификации.

Жаль, что так получилось, несколько лишних километров и сравнение с Максом мне бы помогли. Впрочем, завтра новый день, а на этой трассе может произойти все что угодно. Надеюсь, мы еще отыграемся".

Поул завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонка начнется в 16.00 по московскому времени.