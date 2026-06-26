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Антонелли стал лучшим в первой практике Гран-при Австрии, Алонсо показал худшее время

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Австрии — восьмого этапа сезона-2026 «Формулы-1».

Вторым стал его партнер по команде Джордж Расселл, третье время показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Четвертым завершил сессию действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а пятую строчку занял семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари».

Последний, 22-й результат в первой практике показал двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», уступив лидеру 3,537 секунды.

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Формула-1
Андреа Кими Антонелли
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