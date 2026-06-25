Daily Mail: Ферстаппен начал переговоры о переходе в «Макларен», пилотом «Ред Булл» может стать Пиастри

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен начал переговоры о переходе в «Макларен», сообщает Daily Mail.

В случае подписания контракта четырехкратный чемпион «Формулы-1» станет напарником Ландо Норриса в 2027 году, в то время как Оскар Пиастри отправится в «Ред Булл».

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца сезона-2028, однако соглашение предусматривает опции расторжения, завязанные на результатах. Считается, что в этом году у Макса появится шанс активировать такую опцию.

«Эта идея очень нравится «Макларену». Если все сложится, все может случиться в 2028 году, но, возможно, и раньше», — сообщил один из источников издания.

Ранее сообщалось, что гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе перейдет из «Ред Булл» в «Макларен» в 2028 году.