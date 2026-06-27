Ферстаппен заявил, что в конце года поедет в Тибет и будет ловить дзен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с иронией отреагировал на череду неудач, с которыми столкнулся по ходу Гран-при Австрии.

В субботу четырехкратный чемпион мира стал пятым в квалификации. Во время последней попытки он попал в аварию и разбил болид. По ходу уик-энда у Ферстаппена неоднократно возникали технические проблемы.

«Думаю, в конце этого года я поеду в Тибет. Стану там на два месяца Буддой и буду ловить дзен. Это продолжается на протяжении всего сезона. Постоянно происходит что-то странное, и со всем этим очень непросто. Когда выезжаешь из боксов, а машина вдруг глохнет, остается только досчитать до десяти. Или до ста», — цитирует Ферстаппена formule1.nl.

Победителем квалификации на этапе в Австрии стал гонщик «Мерседес» Джордж Расселл. Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, третье — его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Основная гонка состоится 28 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.

28-летний Ферстаппен с 55 очками идет седьмым в личном зачете чемпионата «Формулы-1» сезона-2026.