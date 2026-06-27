Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

27 июня, 20:43

Ферстаппен заявил, что в конце года поедет в Тибет и будет ловить дзен

Алина Савинова

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с иронией отреагировал на череду неудач, с которыми столкнулся по ходу Гран-при Австрии.

В субботу четырехкратный чемпион мира стал пятым в квалификации. Во время последней попытки он попал в аварию и разбил болид. По ходу уик-энда у Ферстаппена неоднократно возникали технические проблемы.

«Думаю, в конце этого года я поеду в Тибет. Стану там на два месяца Буддой и буду ловить дзен. Это продолжается на протяжении всего сезона. Постоянно происходит что-то странное, и со всем этим очень непросто. Когда выезжаешь из боксов, а машина вдруг глохнет, остается только досчитать до десяти. Или до ста», — цитирует Ферстаппена formule1.nl.

Победителем квалификации на этапе в Австрии стал гонщик «Мерседес» Джордж Расселл. Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, третье — его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Основная гонка состоится 28 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.

28-летний Ферстаппен с 55 очками идет седьмым в личном зачете чемпионата «Формулы-1» сезона-2026.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Новости и статьи
Все популярные статьи
Личный зачет
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes
171
2
Джордж Расселл
Mercedes
131
3
Льюис Хэмилтон
Ferrari
125
4
Оскар Пиастри
McLaren
80
5
Шарль Леклер
Ferrari
79
Подробная таблица
Кубок конструкторов
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine
57
Подробная таблица
Календарь гонок
Гран-при Австралии
08.03.2026
Завершена
Гран-при Китая
15.03.2026
Завершена
Гран-при Японии
29.03.2026
Завершена
Гран-при Майами
03.05.2026
Завершена
Гран-при Канады
24.05.2026
Завершена
Полный календарь
18+ РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ООО ФИРМА "СТОМ" (ИНН: 7705005321) СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ С «01» ЯНВАРЯ 2026 Г. В 00:00 (ВРЕМЯ ПО GMT+3) ДО «31» ДЕКАБРЯ 2026 Г. В 23:59 (ВРЕМЯ ПО GMT +3) ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ АКЦИИ, О ЕЕ ОРГАНИЗАТОРЕ, О ПРАВИЛАХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ BETBOOM.RU. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЯ.
Популярное видео
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Леклер — второй, Хэмилтон — третий

Хэмилтон рассказал, за счет чего «Феррари» может победить на Гран-при Австрии

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости