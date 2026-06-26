Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

Антонелли показал лучшее время во второй практике на «Гран-при Австрии», Пиастри — второй, Норрис — третий

Пилот «Мерседес» и лидер личного зачета «Формулы-1» сезона-2026 Андреа Кими Антонелли показал лучшее время по итогам второй практики «Гран-при Австрии».

Результат итальянца — 1 минута и 7,014 секунды. Второе место занял гонщик «Макларен» Оскар Пиастри, уступивший времени Антонелли 0,237 секунды. На третьей строчке — партнер Пиастри по команде Ландо Норрис (отставание +0,325 секунды).

Антонелли также был лучшим по итогам первой практики.

«Гран-при Австрии» проходит на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге с 26 по 28 июня.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Формула-1
Макларен
Мерседес
Андреа Кими Антонелли
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
Читайте также
Новый президент ИИХФ — Франц Райндль. Что это значит для России
Как Шестеркин, но с нюансом. Лучший вратарь КХЛ забросил шайбу в свои ворота
«Это будет не прощание, а скандал». «Спартак» и Карпин не желают организовывать прощальный матч Дзюбе, «Зенит» молчит
Популярное видео
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Клещев
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Клещев
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Антонелли стал лучшим в первой практике Гран-при Австрии, Алонсо показал худшее время

Расселл показал лучшее время в третьей практике на «Гран-при Австрии», Антонелли — второй, Хэмилтон — третий
Новости
RSS RSS
Все новости