Антонелли показал лучшее время во второй практике на «Гран-при Австрии», Пиастри — второй, Норрис — третий

Пилот «Мерседес» и лидер личного зачета «Формулы-1» сезона-2026 Андреа Кими Антонелли показал лучшее время по итогам второй практики «Гран-при Австрии».

Результат итальянца — 1 минута и 7,014 секунды. Второе место занял гонщик «Макларен» Оскар Пиастри, уступивший времени Антонелли 0,237 секунды. На третьей строчке — партнер Пиастри по команде Ландо Норрис (отставание +0,325 секунды).

Антонелли также был лучшим по итогам первой практики.

«Гран-при Австрии» проходит на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге с 26 по 28 июня.