Алонсо назвал Ферстаппена лучшим пилотом «Формулы-1» на данный момент

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо сравнил гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном из «Ред Булла».

«В «Формуле-1» очень сложно сравнивать гонщиков между собой. Один быстрее на быстром круге, другой лучше стартует, третий сверхстабилен или очень агрессивен.

Но лично для меня лучший пилот на данный момент – Макс Ферстаппен. Мне очень нравится наблюдать за ним как за гонщиком. Он всегда в режиме атаки. Если Макс едет третьим и догоняет конкурента, то понимаешь, что он останется третьим недолго и попробует обогнать. Безусловно, такой стиль порой приводит к ошибкам, но для фанатов это даже хорошо, если говорить о зрелищности», - приводит слова Алонсо Grandpx.news со ссылкой на F1-Insider.com.

В текущем сезоне Хэмилтон одержал победу в трех гонках из четырех. Он уступил Ферстаппену первое место только на «Гран-при Эмилии-Романьи».