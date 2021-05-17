Норрис поделился мнением об историческом дизайне ливреи болида «Макларена» для «Гран-при Монако»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал дизайн ливреи, которую будут использовать на предстоящем «Гран-при Монако».
«Настоящий олдскульный уик-энд – это было бы потрясающе. Но здорово, что сейчас мы единственные, кто это сделал. К нам будет приковано больше внимания, если только мы оба не сойдем в первом повороте.
Было бы классно, если бы все изменили дизайн на одну гонку. Особенно если речь об «Уильямсе» или «Феррари». У многих команд в прошлом были потрясающие и уникальные ливреи», - приводит слова Норриса RaceFans.
Ранее «Макларен» не выступал с представленной ливреей в «Формуле-1», но похожий дизайн использовался в 1990-х в Ле-Мане.
Пятый этап «Гран-при» «Формулы-1» пройдет с 20 по 23 мая в Монако.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/05/17/racefans-round-up-17-05-4/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю