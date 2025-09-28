Испанец Маркес стал семикратным чемпионом MotoGP и сравнялся по титулам с Росси

Испанец Марк Маркес, выступающий за «Дукати», досрочно выиграл чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP.

В воскресенье 32-летний спортсмен занял второе место на «Гран-при Японии», после чего его брат и соперник из «Грезини» Алекс Маркес потерял математические шансы на титул.

Маркес стал победителем чемпионата впервые с 2019 года. Всего на его счету семь чемпионств. По этому показателю испанец сравнялся с Валентино Росси. Больше титулов в MotoGP только у Джакомо Агостини — восемь.

С 2013 года Маркес выступал в составе «Хонды». В 2024-м он присоединился к «Грезини», а с 2025-го представляет заводскую «Дукати».