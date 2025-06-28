Автоспорт
28 июня, 20:47

На соревнованиях в Свердловской области погиб 32-летний мотогонщик

Алина Савинова

Мотогонщик Руслан Козуб погиб в результате аварии во время квалификации на этапе чемпионата России по мотокроссу с колясками в Свердловской области, сообщил президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус.

Трагедия произошла в субботу, 28 июня. Во время соревнований экипаж Козуба столкнулся с другой коляской. Спортсмену пытались оказать медицинскую помощь на трассе, однако врачам не удалось его спасти. Другой участник инцидента Александр Пупышев был экстренно доставлен в местную больницу.

«Нет слов, чтобы выразить всю глубину скорби и потрясения. Руслан был частью нашей большой мотоциклетной семьи. Его уход — невосполнимая утрата для всех, кто его знал, и для всего российского мотоспорта. Я выражаю самые искренние и глубокие соболезнования семье, друзьям, товарищам по команде Руслана Козуба. Ваше горе — это наше общее горе. Руслан навсегда останется в наших сердцах как спортсмен и человек, преданный своему делу», — заявил Джеус.

Козубу было 32 года. В 2024-м он выиграл чемпионат России в дисциплине мотокросс с коляской.

Источник: https://www.mfr.ru/news/ruslan-kozub/
