39-летний итальянский мотогонщик Коттини умер от травм после гонки

Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини скончался вследствие травм, полученных в результате падения во время гонки. Ему было 39 лет.

«В знак траура после гонок не было празднования на подиуме. Память о Габриэле Коттини будет жить в наших сердцах», — говорится в заявлении на сайте Итальянской федерации мотоциклетного спорта.

Авария произошла на гонке Dunlop Cup 600 на трассе «Кремона». После инцидента Коттини был госпитализирован, но врачи не смогли спасти спортсмена.