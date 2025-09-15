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15 сентября 2025, 08:28

39-летний итальянский мотогонщик Коттини умер от травм после гонки

Руслан Минаев

Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини скончался вследствие травм, полученных в результате падения во время гонки. Ему было 39 лет.

«В знак траура после гонок не было празднования на подиуме. Память о Габриэле Коттини будет жить в наших сердцах», — говорится в заявлении на сайте Итальянской федерации мотоциклетного спорта.

Авария произошла на гонке Dunlop Cup 600 на трассе «Кремона». После инцидента Коттини был госпитализирован, но врачи не смогли спасти спортсмена.

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