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16 июня 2025, 14:29

Глава федерации мотоспорта Паршин: «Красников олицетворял крепость и мужество нашего спорта»

Сергей Ярошенко

Вице-президент Федерации мотоциклетного спорта Евгений Паршин почтил память погибшего многократного чемпиона мира по спидвею Николая Красникова.

«Это один из знаковых спортсменов в нашем виде. Он олицетворял крепость и мужество нашего спорта. Тысячи людей любили этого человека, его признавал весь мир, в спидвее о нем знает каждый. Мы еще не поняли, что потеряли такого человека. Он входил в кадровый резерв федерации, со временем должен был возглавить один из ее сегментов, для нас это огромная потеря. Кроме того, он был моим другом, мы с ним вместе шли в спорте, и для меня лично его уход стал большой неожиданностью и трагедией», — цитирует Паршина ТАСС.

Николай Красников.Трагически оборвалась жизнь Николая Красникова: легенда мотоспорта погиб в ДТП

16 июня стало известно, что 40-летний Красников погиб в результате ДТП. Прощание со спортсменом состоится 17 июня в спортивной школе имени Н. Гастелло в Уфе.

Красников — заслуженный мастер спорта России. Он родился 4 февраля 1985 года в Шадринске Курганской области. Восемь раз становился чемпионом мира в личном зачете и 12 раз — в командном. Также у него есть победы в чемпионатах России и Кубках страны.

Источник: ТАСС
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