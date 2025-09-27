Автоспорт
27 сентября, 12:32

Испанский мотогонщик Мартин сломал ключицу в третьей аварии за сезон

Сергей Ярошенко

Действующий чемпион MotoGP Хорхе Мартин, выступающий за Aprilia Racing, сломал ключицу в результате аварии в спринтерской гонке «Гран-при Японии», сообщает пресс-служба команды.

27-летний испанец выполнял обгон и не успел затормозить перед первым поворотом, сбив своего напарника по команде итальнца Марко Беццекки. В результате инцидента сошли с трассы еще трое гонщиков.

Даннаяч авария стала третьей для Мартина в этом сезоне. 5 февраля он получил перелом правой руки и левой ноги в результате аварии на тестах в Малайзии. В апреле на «Гран-при Катара» испанец получил 11 переломов ребер.

