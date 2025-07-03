20-летний испанский мотогонщик Гомес погиб во время тестов во Франции

Испанский мотогонщик Борха Гомес, выступающий за команду Team Laglisse, погиб в результате аварии во время тестовых заездов на 3-м этапе чемпионата Европы во Франции.

«Со всей болью в сердцах сообщаем, что Борха Гомес скончался на трассе Маньи-Кур после серьезной аварии. Помимо его исключительного таланта пилота мы будем помнить Борху как великого человека. Его доброта и улыбка будут длиться вечно, мы всегда будем носить его в наших сердцах», — говорится в заявлении Team Laglisse.

Известно, что по ходу тестов мотогонщик упал с мотоцикла и попал под колеса своего товарища по команде.

Гомесу было 20 лет. В этом сезоне он лидировал в общем зачете чемпионата Европы в классе Stock 600. В 2023 году испанец выступал в чемпионате Moto2.