Действующий чемпион MotoGP Маркес сломал плечо во время гонки в Индонезии

Игнат Заздравин
Корреспондент

Испанский гонщик Марк Маркес получил травму плеча во время «Гран-при Индонезии», сообщил медицинский директор MotoGp Анхель Чарте.

32-летний испанец сломал плечо в результате столкновения с итальянцем Марко Бедзекки. Оба гонщика упали с мотоциклов.

«Маркес в порядке, но испытывает небольшую боль. У него травма правого плеча. На рентгеновском снимке виден небольшой перелом», — цитирует Чарте Autosport.

Маркес является семикратным и действующим чемпионом мира в классе MotoGP.

Марк Маркес
