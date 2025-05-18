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18 мая 2025, 14:48

Заборский о проблемах с регистрацией мирового рекорда: «Мы бежали ЧМ под эгидой другой федерации»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Иван Заборский.
Фото соцсети

4 мая российский спортсмен Иван Заборский одержал победу в ультрамарафоне «6 дней Франции», преодолев за шесть суток 1047 километров 554 метра, что является новым мировым рекордом для шестидневных забегов. Предыдущее достижение, установленное в 2024 году Матье Бонном (Бельгия), Иван превысил на два километра и 35 метров. Однако, сейчас появилась информация о том, что International Association of Ultrarunners не хочет признавать это достижение как мировой рекорд.

14 мая IAU опубликовала заявление, согласно которому «любые результаты, показанный российскими или беларусскими спортсменами под их национальными флагами не будут включены в списки рекордов AIU».

В беседе с «СЭ» Заборский подтвердил, суть проблемы: «Причина именно в российским флаге на финише».

Проблема рекорда, однако, несколько надуманна, во всяком случае в данный момент. Дело в том, что «6 дней Франции» проходят под эгидой не IAU, а другой федерации — Global Organization of Multi-Day Ultramarathoners (GOMU). И именно рекорд из статистики GOMU побил Заборский: «Мы бежали ЧМ под эгидой федерации GOMU. От них заявлений я на данный момент не видел».

Таким образом, IAU, которая и не должна была регистрировать этот рекорд, сделала заявление, которое воспринято как имеющее отношение к российскому спортсмену, участвовавшему в соревнованиях под эгидой другой федерации.

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