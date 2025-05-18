Итальянец Стано побил мировой рекорд россиянина в ходьбе на 35 километров
Итальянский легкоатлет Массимо Стано стал рекордсменом в спортивной ходьбе на 35 км.
Стано на командном чемпионате Европы в чешском городе Подебрады преодолел 35 км за 2 часа 20 минут 43 секунды. 33-летний спортсмен установил новый мировой рекорд на этой дистанции.
Ранее рекордсменом был россиянин Владимир Канайкин — 2:21.31,0. Однако его рекорд не был официально признан Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics), но Канайкин в листе рекордов World Athletics значился как обладатель лучшего результата.
Стано является чемпионом Олимпийских игр-2020 в Токио в спортивной ходьбе на 20 км.
Новости