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18 мая 2025, 12:36

Итальянец Стано побил мировой рекорд россиянина в ходьбе на 35 километров

Ана Горшкова
Корреспондент
Массимо Стано.
Фото Global Look Press

Итальянский легкоатлет Массимо Стано стал рекордсменом в спортивной ходьбе на 35 км.

Стано на командном чемпионате Европы в чешском городе Подебрады преодолел 35 км за 2 часа 20 минут 43 секунды. 33-летний спортсмен установил новый мировой рекорд на этой дистанции.

Ранее рекордсменом был россиянин Владимир Канайкин — 2:21.31,0. Однако его рекорд не был официально признан Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics), но Канайкин в листе рекордов World Athletics значился как обладатель лучшего результата.

Стано является чемпионом Олимпийских игр-2020 в Токио в спортивной ходьбе на 20 км.

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легкая атлетика
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