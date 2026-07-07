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Неделин рассказал, как тренирует 25 любителей

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам

Известный российский марафонец Дмитрий Неделин в интервью «СЭ» заявил, что, несмотря на плотный график профессиональных стартов, продолжает тренировать группу из 25 человек. Главный критерий отбора в его команду не результаты, а искреннее желание бегать.

«Я никогда не отказываюсь от ребят, если они прямо хотят тренироваться под моим руководством. Самое главное — желание и чтобы им было со мной комфортно. У меня нет селекции: этих беру, этих не беру», — рассказал Неделин.

Дмитрий Неделин.Дмитрий Неделин: «Олимпиада-2028? Я сделаю все, что от меня зависит»

При этом звездный марафонец отметил, что не поднимал цены на свои услуги даже после того, как установил рекорд России: «Кто у меня шесть лет назад тренировался, столько же и платит».

Сейчас Неделин работает с подопечными онлайн из-за собственных сборов и разъездов. Он составляет планы по понедельникам, а ученики отчитываются о проделанной работе. Среди его группы есть как бегуны на 5 часов, так и любители с результатом 2:40. Тренер философски относится к пропускам тренировок из-за семейных обстоятельств, но признается, что неудачи учеников перекладывает на свои плечи, переживая, что где-то дал слабину в плане.

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Дмитрий Неделин
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