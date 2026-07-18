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Сегодня, 18:13

Британец Керр установил мировой рекорд в беге на одну милю

Руслан Минаев

Британский легкоатлет Джош Керр установил мировой рекорд в беге на одну милю (примерно 1 600 метров) на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 42,66 секунды. Предыдущее достижение принадлежало марокканцу Хишаму эль-Герружу (3 минуты 43,13 секунды) и было установлено в 1999 году. Бег на одну милю не является олимпийским видом программы.

Керру 28 лет. Он является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в беге на 1 500 метров. На счету британца победа на чемпионате мира (2023) в той же дисциплине и две золотые медали чемпионатов Европы на дистанции 3 000 метров.

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легкая атлетика
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