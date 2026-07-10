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10 июля, 23:13

Австралийка Кеннеди побила лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом, принадлежавший россиянке Кнороз

Сергей Филин

Олимпийская чемпионка австралийка Нина Кеннеди установила новый лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом.

На этапе Бриллиантовой лиги в Монако 29-летняя спортсменка взяла высоту 4,95 метра.

Предыдущий лучший результат сезона (4,91 метра) принадлежал Полине Кнороз и был установлен на Кубке России в июне.

Кеннеди — олимпийская чемпионка 2024 года и чемпионка мира 2023 года.

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Полина Кнороз
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