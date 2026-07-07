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7 июля, 16:00

Неделин — о выступлении в Санкт-Петербурге: «После 15-го километра я просто топал, чтобы не остановиться»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам

Экс-рекордсмен России в марафонском беге Дмитрий Неделин на прошлой неделе выступил в Санкт-Петербурге на марафоне «Белые ночи», с которого начиналась его карьера на дистанции 42,2 км. Однако старт в Северной столице превратился для него в борьбу с собственным организмом.

«После 15-го километра у меня начало сводить ноги, я бежал в режиме сохранения, чтобы добраться до финиша. Я просто ставил ноги таким образом, чтобы мышечные спазмы не позволяли вообще остановиться. Приходилось просто топать, поддерживать какой-то темп. А про попытки кого-то догнать или перегнать я сразу забыл», — признался Неделин в разговоре с «СЭ».

Дмитрий Неделин.Дмитрий Неделин: «Олимпиада-2028? Я сделаю все, что от меня зависит»

Весной этого года Неделин установил рекорд России на марафоне в Дюссельдорфе (2:08.54), который, правда, продержался всего неделю. В Петербурге спортсмен стартовал с амбициями показать время 2:07, но планы нарушили мышечные спазмы. В итоге Дмитрий стал вторым с результатом 2:11.17, а золото досталось кенийцу Силасу Чебии (2:10.46).

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Дмитрий Неделин
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