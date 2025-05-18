Международная ассоциация сверхмарафонцев объяснила решение не признать мировой рекорд Заборского

Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) прокомментировала решение не признавать мировой рекорд россиянина Ивана Заборского. Он установил его на ультрамарафоне «6 дней Франции».

Заборский пробежал 1 047,5 км и финишировал с российским флагом. Прежний рекорд был 1 045 км.

«Что касается турниров под эгидой IAU, то спортсменам из России и Белоруссии не запрещено участвовать в них, поскольку это остается на усмотрение организаторов таких коммерческих соревнований. Однако международная ассоциация ожидает, что все соревнования с соответствующим статусом будут соответствовать нашей позиции и не позволят российским и белорусским спортсменам участвовать кроме тех, кто признан нейтральным атлетом. И, наконец, любые выступления российских или белорусских спортсменов, выступающих под национальным флагом, не будут признаны и не будут включены в список рекордов», — приводит ТАСС заявление пресс-службы IAU.

38-летний Заборский является рекордсменом России в суточном беге (2024).