ВФЛА: «Позиция World Athletics дискриминационна и не соответствует Олимпийской хартии»

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский на пресс-конференции перед чемпионатом России рассказал о мотивации подать иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) по вопросу допуска россиян.

— Федерация легкой атлетики проводит активную работу по выстраиванию диалога с World Athletics. Приоритет для нас — возвращение на международную арену. Мы долго вели диалог. К сожалению, вынуждены констатировать, что конструктивный диалог у нас не выстраивается. Ситуация, в которой нам говорят, что возвращение зависит от мирного соглашения между Россией и Украиной, дискриминационна и не соответствует Олимпийской хартии. Совет World Athletics в итоге принял отрицательное решение по допуску, хотя мы знаем, что многие члены совета и федерации поддерживают наше возвращение. Мы не могли пойти другим путем, кроме как подать иск в CAS. Иск подан, нас сопровождают квалифицированные юристы, — заявил Ярышевский.

World Athletics приняла решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов после рекомендации МОК.